Buitenlandse studenten doelwit DigiD-fraude: 'Nederlanders hadden nooit meer hypotheek kunnen krijgen' (Foto: Remko de Waal/ANP)

De DigiD-fraudebende in Groningen had het vooral gemunt op buitenlandse studenten. Een van de negen verdachten is een 58-jarigebelastingambtenaar uit Westerlee.

Hij kreeg een lijst met adressen en zocht in het systeem van zijn werkgever naar de persoonsgegevens en Burgerservicenummers die daarbij hoorden. Nooit meer een hypotheek 'Alleen van buitenlandse studenten. Als het Nederlanders waren geweest hadden die nooit meer een hypotheek kunnen krijgen bijvoorbeeld', zei de man tegen de rechters. Van 370 studenten werd in 2012 en 2013 de DigiD (digitale handtekening) misbruikt en buiten hen om toeslagen aangevraagd. Het geld ging naar bankrekeningen van zogenoemde katvangers, mensen die hun bankrekening beschikbaar stellen voor criminele activiteiten. Zoon mishandeld en bedreigd De ambtenaar heeft bekend. Hij was onder druk gezet, zei hij. Zijn zoon werd door schuldeisers mishandeld en bedreigd. Hij kon dit stoppen door mee te werken aan deze identiteitsfraude. Ook zijn 57-jarige vrouw werd bij de zaak betrokken. Die deed de administratie. Er zou ruim 380.000 euro buit zijn gemaakt. In juni 2013 meldden studenten bij overheidsinstantie Logius dat zij niet meer konden inloggen. Logius is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en ziet toe op het uitwisselen van gegevens en het verlenen van toegang tot online-diensten. Logius startte een onderzoek. Zelfde computer Hieruit bleek dat met dezelfde computer op korte termijn veelvuldig DigiD-activeringscodes waren aangevraagd op basis van gegevens van mensen die in meerdere studentenflats in Groningen woonden. De gegevens waren afkomstig uit het systeem van de Belastingdienst en het spoor eindigde bij de ambtenaar uit Westerlee. Die bekende. Hij verstrekte niet alleen de gegevens, zei hij, maar gaf ook door wanneer de brieven met de activeringscodes werden bezorgd. Brievenbussen leeggehaald Met een loper opende de Stadjer de brievenbussen en haalde die leeg. De zaak kwam in een stroomversnelling toen in november 2013 vier mannen en een zwangere vrouw werden aangehouden, omdat zij zich bij de studentenflats zich verdacht ophielden. De rechtbank in Assen heeft vijf dagen voor deze zaak uitgetrokken. Morgen wordt de zaak voortgezet. Lees ook: - Negen verdachten voor de rechter voor omvangrijke DigiD-fraude

