'As ik loater groot bin, docht Nijntje op n dag' Een goedgevulde uitzending met Piet van Dijken als tafelheer

Nijntje is voor de derde keer in het Gronings verschenen, dit keer op de fiets. Een pittige klus, vertelt de vertaler van dienst. Dat en meer in Noord Vandaag.

1. Nijntje op zijn Gronings As ik loater groot bin, docht Nijntje op n dag, goa ik n indje fietsen, ik hoop dat zuks din mag.

2. Het sterkste wachtwoord Digitaal is niemand veilig. Koen Konings, informatierecht advocaat, geeft de gouden tip om jezelf online te beschermen.

3. Donar stoomt door Het zijn prachtige tijden voor de basketballers van Donar, die zich plaatsten voor de achtste finales van de Europe Cup. Speler Arvin Slagter over het geheim achter het succes.

4. Mond vol tanden Verslaggeefster Beppie wordt aan de tand gevoeld bij het ToothCamp, waar scholieren alles over hun gebit leren.

5. Ice, ice, baby! Niets mooiers dan schaatsen op natuurijs. Dat kon ook vandaag op verschillende plaatsen in onze provincie. Heerlijke winterbeelden!

6. Een hartverwarmend 'Alaaf!' Dit weekend barst het carnaval weer los in onder meer Ter Apel en Kloosterburen. Daar wordt nog koortsachtig gewerkt aan praalwagens. En daar zit een bijzonder exemplaar bij.

Bekijk de volledige uitzending van Noord Vandaag boven dit artikel.