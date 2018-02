LIVE: FC Groningen kan na rust ontketend Feyenoord niet bijbenen: 3-0

FC Groningen speelt vanavond in de 22e ronde van de competitie de uitwedstrijd in Rotterdam tegen Feyenoord.

Druk

Na de overwinningen gisteravond van NAC en Willem II komen de concurrenten onderin steeds dichterbij FC Groningen. Kan de ploeg van coach Ernest Faber ervoor zorgen dat de degradatieplaatsen op afstand blijven?

Volg het duel via onderstaand liveblog of via de uitzending van FC Groningen live

De opstellingen:

FC Groningen:

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Larsen, Warmerdam; Van Nieff, Van de Looi; Antuna Drost; Doan; Van Weert.

Feyenoord:

Jones; St. Juste, Van Beek, Van der Heijden, Haps; Toornstra, El Ahmadi, Vilhena; Berghuis, Jørgensen, Larsson.

Scheidsrechter: Serdar Gözübüyük

#feygro