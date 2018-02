Deel dit artikel:











Van minuut tot minuut: Groningen kan na rust ontketend Feyenoord niet bijbenen: 3-0 (Foto: RTV Noord)

FC Groningen speelde donderdagavond in de 22e ronde van de competitie de uitwedstrijd in De Kuip tegen Feyenoord. Na een 0-0 ruststand werd het uiteindelijk 3-0 in het voordeel van de Rotterdammers.

Lees het wedstrijdverloop terug in onderstaand liveblog: De opstellingen: FC Groningen: Padt; Zeefuik, Te Wierik, Larsen, Warmerdam; Van Nieff, Van de Looi; Antuna Drost; Doan; Van Weert. Feyenoord: Jones; St. Juste, Van Beek, Van der Heijden, Haps; Toornstra, El Ahmadi, Vilhena; Berghuis, Jørgensen, Larsson. Scheidsrechter: Serdar Gözübüyük

