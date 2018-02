FNV over slaapplekken Reining: 'Een bouwvakker slaapt ook niet op de bouwplaats'

'Hier is het laatste woord nog niet over gesproken.' FNV-bestuurder Edwin Atema is hoogst verbaasd over de nieuwe constructie bij transportbedrijf Reining uit Hoogezand.

De gemeente Midden-Groningen maakte woensdag bekend mee te werken aan een proef waarbij chauffeurs van Reining in de weekenden op het bedrijf blijven slapen, om zo in de buurt van hun vrachtwagen met lading te kunnen blijven.

Onder druk

'Dit is een voortvloeisel aan wat er in Europa mis is in de sector. Prijzen staan onder druk, waardoor werkgelegenheid onder druk staat en bedrijven veel gebruik maken van Oost-Europese chauffeurs. Daar is dit een symptoom van', zegt Atema.

Volgens Europese regels moeten chauffeurs in het weekend hun verplichte rust van 45 uur buiten de cabine doorbrengen. Atema: 'De bedoeling is dat chauffeurs naar huis gaan. Anders kom je toch niet los van je werk. Een bouwvakker blijft ook niet op de bouwplaats slapen.'

Je kunt je afvragen in hoeverre de gemeente hier een slim besluit neemt Edwin Atema - FNV-bestuurder

Bal ligt bij opdrachtgevers

Of de constructie van Reining verboden is, weet Atema niet. 'De inspectie moet daar een eindoordeel over geven.'

Maar uiteindelijk moeten de opdrachtgevers van Reining het transport anders organiseren, zegt de vakbondsman. 'Zij moeten zorgen dat Reining goede prijs krijgt en Nederlandse chauffeurs op de wagens kunnen zetten, die naar huis kunnen.'

Opmerkelijk

Daarnaast vindt Atema het opmerkelijk dat de gemeente een vergunning heeft afgegeven voor de slaapplaatsen. 'De gemeente bemoeit zich zo met huisvesting op een bedrijf. En ze hebben ons als belanghebbende niet om een mening gevraagd. Het lijkt me dat de gemeente nog met ons in gesprek gaat.'

Slim besluit?

De gemeente Midden-Groningen bemoeit zich niet met de 'bedrijfsrechtelijke aspecten', laat een woordvoerder weten: 'Dat is aan Reining en de vakbond. Wij blijven daarbuiten'. Atema: 'Dat is een primaire reactie van de gemeente. Je kunt je afvragen in hoeverre de gemeente hier een slim besluit neemt.'

Hij besluit: 'Er wordt een pleister geplakt op een symptoom dat je maatschappelijk niet zou willen hebben. Dat los je op het niveau van de gemeente of Reining niet op. Je houdt het in stand op deze manier.'

