OM eist hoge boetes om illegale sloop schepen (update)

De Groningse rederij Seatrade heeft vier schepen illegaal laten slopen op stranden in India en Turkije. Dat stelde het Openbaar Ministerie (OM) donderdag bij de rechtbank in Rotterdam.

De officier eiste boetes tot 750.000 euro voor elk van de drie betrokken bedrijven die onder het Seatrade-concern vallen.

Gevangenisstraffen

Tegen de algemeen directeur en de financiële topman van het concern eiste het OM gevangenisstraffen tot zes maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk.

Een financieel directeur van twee dochterbedrijven hoorde een dezelfde straf eisen.

Gevaarlijke stoffen

Schepen die op eigen kracht naar hun laatste bestemming varen, bevatten grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen zoals bunkerolie, smeerolie en asbest. Daarom is het verboden deze vanuit de EU naar dergelijke landen te vervoeren.

'Het slopen van afgedankte zeeschepen is gevaarlijk voor de arbeiders en slecht voor het milieu', hield het OM de verdachten voor.

Seatrade bracht de schepen in 2012 naar de sloopwerven. Het ging toen niet goed in de scheepvaart en reders brachten in dat jaar een recordaantal schepen naar de sloopstranden. De zaak is toen aangekaart door Shipbreaking Platform, waar onder meer Greenpeace deel van uitmaakt.

'Verwerpelijke ontmantelingsmethoden'

Volgens het OM liet Seatrade de schepen louter en alleen uit financiële drijfveren in Azië slopen. 'Welbewust kozen verdachten voor slopen in slechte omstandigheden omdat daarmee de meeste winst wordt gegenereerd.'

Door hun handelen houden verdachten deze verwerpelijke ontmantelingsmethoden in stand, zei de aanklager 'Daarmee zadelen ze ontwikkelingslanden met grote milieuverontreiniging en gezondheidsrisico's op.'

Het OM start ook een ontnemingsvordering om het financiële voordeel dat Seatrade had door de illegale sloop teniet te doen.

Lijnrecht

De algemeen directeur van Seatrade wil niet op de zaak reageren zolang deze onder de rechter is. Hij verwijst door naar een woordvoerder van de rederij. Die laat weten dat Seatrade lijnrecht tegenover het OM staat in de kwestie. 'Seatrade kijkt zeer serieus naar het verantwoord recyclen van schepen en er zijn veel verbeteringen te zien op de werven daar.'

De reder zei eerder dat er geen andere mogelijkheden waren om schepen te laten slopen, omdat daarvoor de capaciteit in Europa ontbreekt.