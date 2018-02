'Bomen en vleermuizen kunnen nieuwbouw Togtemaarschool tegen houden'

Niet iedereen is het eens met de nieuwbouwlocatie van de Togtemaarschool in Bedum. Dat bleek donderdagavond nog maar eens tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad in Bedum.

Omwonenden zitten niet te wachten op een gebouw met twee verdiepingen en nu maakt ook de Stichting Bomenridders Groningen bezwaar.

Vleermuizen

'Er is geen bomeneffectanalyse gemaakt' zegt Jan Pieter Janse van de stichting. Hij vreest dat de natuur te veel aangetast gaat worden als de plannen doorgaan.

Ook de vleermuizen die gebruik maken van de bomen worden verstoord. En dat mag niet volgens hem. Janse vindt dat de gemeente de plannen moet wijzigen en zich niet aan de huidige wetgeving houdt.

Noodgebouw

Ook de buurt maakte opnieuw bezwaar door in te spreken tijdens de vergadering. Een aantal buurtbewoners wil dat de nieuwe school op de huidige locatie wordt gebouwd.

De kinderen zouden dan tijdelijk in een noodgebouw les kunnen krijgen. Zowel de omwonenden als de Bomenridders zijn bereid om de plannen tegen te houden en te vertragen door een rechtszaak aan te spannen.

Kinder boven vleermuizen

Daar zit de raad niet op te wachten, laat Ate Wijnstra (CDA) weten. 'Veiligheid van de kinderen staat boven die van vleermuizen. We willen de kinderen snel een veilig onderdak geven.'

De partij is er nog niet over uit wat de beste locatie is. Ze willen dat de wethouder beter inzicht geeft in de kosten en het tijdsbestek voor bouwen op de huidige en nieuwe locatie. De PvdA steunde dit punt.

Jammer

Bernd de Jong (ChristenUnie) vindt het kwalijk dat de gemeente de buurt niet goed heeft betrokken bij de plannen en vindt het jammer dat er nu mensen negatief tegenover de plannen staan.

'Er zijn uitgebreide analyses en afwegingen gemaakt van kosten en tijd. Daaruit is geconcludeerd dat een nieuwe locatie de beste locatie is', vertelt wethouder Johannes de Vries.

Jaar vertraging

Hij zegt dat er zowel op de bestaande als nieuwe locatie, even ten oosten van de huidige school, bezwaren kunnen komen en dat dat tot aan de Raad van State uitgevochten kan worden. 'Dat geldt voor elke locatie die je kiest.'

De Vries verwacht dat de plannen door een eventuele gerechtelijke gang met een jaar vertraagd kunnen worden.

Hij geeft toe dat de omgeving niet goed voorgelicht is over de plannen. Daarvoor heeft hij eerder ook al excuus gemaakt.

Alle scholen aardbevingsbestendig

De gemeente wil in korte tijd dat alle scholen in de gemeente aardbevingsbestendig zijn. Vier in Bedum en een in Zuidwolde. Het huidige gebouw van de Togtemaarschool moet daarom ook vervangen worden.

Op donderdag 22 februari neemt de raad een besluit over de nieuwbouw van de school.

