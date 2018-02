FC Groningen bezwijkt in de tweede helft onder de druk van Feyenoord

Yoëll van Nieff hier in duel met Sven van Beek in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord archief (Foto: JK Beeld)

FC Groningen heeft woensdagavond de uitwedstrijd tegen Feyenoord met 3-0 verloren. De gasten speelden een degelijke eerste helft die in 0-0 eindigde. Na de pauze schakelden de Rotterdammers in De Kuip een paar tandjes bij en wonnen alsnog overtuigend.

Bal op de lat

De ploeg van coach Ernest Faber wist Feyenoord één helft te frustreren en kreeg zelf een grote kans. Al in de derde minuut schoot Yoëll van Nieff uit een vrije trap de bal op de lat, keeper Jones zat er nog met zijn vingertoppen aan. In de rebound kopte Mike te Wierik naast.

Compact

De thuisploeg speelde zelf in een veel te laag tempo om het de gasten echt lastig te maken. Groningen stond compact, gaf weinig weg en als Feyenoord er toch doorkwam stond Padt in de weg.

Openingstreffer

Na de onderbreking kwam er een heel ander Feyenoord op het veld. Groningen werd meteen vanaf de hervatting onder druk gezet en het was al snel wachten op de openingstreffer. Deze viel in de 53e minuut. Toornstra schoot de bal na een voorzet van Basacikoglu diagonaal achter Padt.

Beslissing

Hierna bleven de Rotterdammers voluit gaan. Groningen kwam totaal niet meer in het stuk voor en een kleine twintig minuten voor tijd viel de tweede treffer voor de thuisploeg. Van Nieff worstelde met St. Juste die hem vervolgens eenvoudig voorbij liep. De Marumer kreeg de bal van Berghuis in de loop aangespeeld en werkte af: 2-0.

Gemiste kans

Een kwartier voor tijd kreeg Groningen nog wel een grote kans op de aansluitingstreffer. Drost dook in kansrijke positie op voor Jones, maar faalde in de afwerking. Invaller Van Persie liet vervolgens aan de ander kant zien hoe het wel moet.

Goal Van Persie

De teruggekeerde aanvaller bepaalde in de 78e minuut met een prachtige treffer de eindstand op 3-0. Van Persie kreeg de bal van Berghuis, tikte met heel veel gevoel het speeltuig langs Van Nieff en liet doelman Padt vervolgens kansloos met een harde uithaal.

Vier cruciale duels

FC Groningen blijft ondanks de nederlaag op de dertiende plaats staan in de eredivisie met 22 punten uit 22 wedstrijden. Er wacht de groen-witten nu een cruciale reeks van vier wedstrijden tegen directe concurrenten, te beginnen aanstaande zondag 11 februari tegen ADO Den Haag. Aftrap in het NoordLease stadion is om 16:45 uur.

