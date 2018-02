VNO-NCW: 'Wiebes, steun masterplan voor Groninger toekomst'

Waar gaat het naartoe met Groningen en de mensen in het winningsgebied? Dat is de vraag die aan de basis staat van een toekomstplan gemaakt door initiatiefgroep 'Het beste voor Groningen'.

Alfred Welink, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord, vraagt minister Wiebes van Economische Zaken dit te ondersteunen.

Masterplan

De initiatiefgroep, bestaande uit bewoners, architecten, hoogleraren en ondernemers, buigt zich op dit moment over het zogeheten 'masterplan'. De focus zal daarbij onder meer liggen op de ontwikkeling van het 'Groninger Vastgoedfonds'.

Vastgoedfonds

'Zo'n vastgoedfonds kan op een professionele manier hele gebieden herontwikkelen', zegt Welink. 'Het fonds koopt, versterkt en beheert vastgoed op vrijwillige basis, waarbij bewoners hun huis zonder gedoe terug kunnen kopen of huren.'

Krimpgebied

Het is volgens de voorzitter van belang dat Wiebes dit voorstel ondersteunt. 'De ervaring met de sluiting van mijnen in Limburg laat zien dat als je nu geen goed lange termijn plan maakt je nog decennia de effecten voelt en Groningen verwordt tot een krimpgebied.'

Omslag

'We dreigen de lessen van de mijnsluiting in Limburg te vergeten', vervolgt Welink. De gebrekkige projectaanpak en het ontbreken van een brede langetermijnvisie zorgden daar voor een negatieve economische spiraal. We hebben nu de mogelijkheid om een omslag tot stand te brengen.'

