Officier die No Surrender-zaak leidde moet onderduiken (Foto: Flickr / Jacob Hahury (creative commons))

De officier van justitie die in Noord-Nederland het lopende onderzoek naar de motorclub No Surrender leidde, is ernstig bedreigd. Zo ernstig dat ze moest onderduiken en is overgeplaatst.

Dat meldt de Telegraaf vrijdagochtend op basis van 'een goed ingevoerde bron'. Zwaar beveiligd Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag weerspreekt de bedreiging niet. Uit welke hoek de bedreiging komt, willen de bron en het OM niet zeggen. De officier is enige tijd zwaar beveiligd geweest. Ze is mede vanwege de dreiging eind vorig jaar zelfs intern overgeplaatst naar een andere functie. Pijlers democratie Ook officier van justitie Greetje Bos van het parket Zeeland-West-Brabant moest vorig jaar worden beveiligd vanwege een doodsbedreiging. OM-baas Gerrit van der Burg neemt de bedreigingen zeer hoog op. 'Maar ook de bedreiging van bestuurders en journalisten. Ze zijn de pijlers van onze democratie.' Lees ook: - Groninger misdaadverslaggever bedreigd door motorbendes

