Ontuchtverdachte met zeven slachtoffers vandaag voor de rechtbank

De rechtbank in Groningen (Foto: Jos Schuurman (FPS))

Vandaag staat een 46-jarige man voor de rechtbank die wordt verdacht van meervoudige verkrachting, ontucht en wapenbezit.

Albertico M. heeft volgens het Openbaar Ministerie tussen maart 2015 en oktober 2016, zeven slachtoffers tussen de 12 en 19 jaar gemaakt. In de meeste gevallen gaat het om meiden met een verstandelijke beperking of ernstige gedragsproblemen. De man zit sinds oktober vorig jaar vast.



Twee slachtoffers onder toezicht

Uit onderzoek van RTV Noord blijkt dat in ieder geval twee slachtoffers ten tijde van het vermeende misbruik onder toezicht van Wilster Jeugdhulp stonden. Dat is een onderdeel van stichting Het Poortje in de stad Groningen.

'Met geen vinger aangeraakt'

Albertico M. zegt dat hij de minderjarige meisjes met geen vinger heeft aangeraakt. In het geval van de meerderjarige meisjes zou er geen sprake van dwang zijn geweest, maar van vrijwillige seksuele handelingen.

