Bruno Santanera laat zichzelf en zijn Biostabil niet beledigen

De strijd tegen onrecht heeft Bruno Santanera uit Godlinze veel energie gekost. TROS-programma Radar twijfelde in 2004 aan de helende werking van zijn Biostabil. Santanera heeft Radar daarvoor opnieuw voor de rechter gedaagd, de zaak dient vandaag in Amsterdam.

De Biostabil is een magnetisch sieraad dat volgens Santanera genezende eigenschappen heeft.

Rechtszaken

In 2004 werd de werking van de Biostabil in het TROS-programma Radar ontkracht. Daarna stortte de verkoop van de hangers in. Santanera verloor al twee rechtszaken tegen de TROS, maar zag nieuwe kansen voor een gunstige uitspraak. En dus stapte hij opnieuw naar de rechter.

Kleineren

'Ik voel me oud, maar ik laat mij niet beledigen en discrimineren', zegt Santanera. 'TROS heeft de Biostabil helemaal niet getest, en meer dan 200.000 mensen zeiden dat het wel werkt. Ze hebben leugens gebruikt om mij te kleineren. Ik ben een Groninger, heb een zware kop en moet dus doorzetten.'

Onderzoek

Jurist Werner van Bentem staat Santanera bij en zegt van de rechter te willen weten of de zaak moet worden overgedaan. Volgens hem heeft de TROS de Biostabil afgekraakt op basis van slecht onderzoek.

Flutmagneetje

Het onderzoek waar Werner op doelt is gedaan door de Technische Universiteit in Delft, op verzoek van TROS Radar. 'Als kijker denk je: dat is een flutmagneetje, dat gaat nooit werken', zegt de jurist. 'Wij gaan de rechter voorhouden dat de TROS al die tijd heeft geweten dat de meting van de Technische Universiteit niet correct is gedaan.'

Toekomst

Het enige wat Bruno Santanera nog kwijt wil over de slepende zaak is: 'Het is mijn leven geweest'. Eerder zei hij: 'Het heeft mijn leven kapot gemaakt. Van mij en mijn familie, maar ook voor veel mensen in het dorp Godlinze. Die gebruikten toen de Biostabil, maar durfden dat daarna niet meer. Er was een grote toekomst voor Godlinze, voor het Noorden.'

