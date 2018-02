'Ga je carnaval vieren? Pak je dan goed in!'

Carnavalsvierders doen er goed aan om zich goed in te pakken als ze buiten het feest vieren. Dat is het advies van weervrouw Harma Boer.

Een flink aantrekkende wind in combinatie met buien en kans op natte sneeuw zorgt dit weekend voor een lage gevoelstemperatuur.

'Het mag dan wel rond de vijf of zes graden worden, maar het is wel echt guur weer', aldus Harma.

Het uitgebreide weer:

Zaterdag een meest bewolkte dag. Het wordt 4 of 5 graden met een matige tot vrij krachtige zuid- tot zuidwestenwind. In de avond en nacht enige regen mogelijk nog even natte sneeuw met een minimum van 1 of 2 graden. Het wordt ook glad.

Zondag is er bewolking, komen er winterse buien voor maar laat de zon zich ook nog zien. Met een matige tot harde west- tot zuidwestenwind wordt het 6 graden. In de nacht een enkele bui, maar ook opklaringen en een minimum rond het vriespunt.

Lees ook:

- Onze weerpagina met nog uitgebreider weer