Kraanwagen helpt goederenwagons weer op de rails

De goederenwagons die woensdagavond op het rangeerterrein van Nedmag aan de Billitonweg in Veendam ontspoorden, worden op dit moment met een kraanwagen weer op de rails gezet.

Volgens directeur Bert Jan Bruning van Nedmag ontspoorden de lege wagons door een wisselfout van de machinist. 'Hij reed ruim honderd meter door met ontspoorde wagons.'

Deutsche Bahn

De machinist is in dienst van de Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn, die volgens Bruning ook verantwoordelijk is voor de geleden schade. Drie wagons raakten beschadigd, waarvan er een moet worden afgevoerd voor reparatie.

Spoorbielzen

Daarnaast raakten ook een paar spoorbielzen beschadigd en moest een deel van de rails weer recht worden gezet. 'Het is niet extreem, we kunnen gewoon in bedrijf blijven. Vanmiddag is alles weer opgeruimd en gaan we weer verder.'

