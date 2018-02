Groningen krijgt eerste gasloze crematorium van Nederland

Groningen krijgt het eerste gasloze crematorium van Nederland. De oven gaat werken op groene stroom. Het crematorium wordt gebouwd door Algemeen Belang DELA.

Groene stroom

Directeur Evert de Niet: 'We hebben al heel lang de ambitie om het meest duurzame crematorium te bouwen. Dan kijk je uiteraard naar de oven omdat daar veel energie wordt verbruikt. Het is nu mogelijk om een elektrische oven toe te passen, en die werkt op groene stroom.'

Zuiniger

Volgens DELA is voor een crematie gemiddeld zestig kubieke meter gas nodig. Ter vergelijking: een gemiddeld huishouden gebruikt ongeveer 1500 kubieke meter gas per jaar.

Door nieuwe ontwikkelingen is elektrisch cremeren efficiënter geworden dan cremeren met gas. De Niet: 'Dat scheelt ongeveer twintig procent.'

Waardig

Nabestaanden zullen volgens de uitvaartverzorger geen verschil merken: 'Het is een waardige crematie die niet anders verloopt dan een crematie met een gasoven.'

Toeval

Algemeen Belang DELA zegt dat het toeval is dat het eerste crematorium zonder gasleiding juist in Groningen wordt gebouwd. Dat is immers de provincie die geteisterd wordt door aardbevingen als gevolg van de gaswinning.

De Niet: 'We hebben dit plan al veel langer en de gasdiscussie is vooral het laatste jaar enorm in beweging gekomen. Dat valt toevallig samen met onze plannen.'

2019

DELA heeft op dit moment twintig crematoria in Nederland. De uitvaartorganisatie gaat voortaan al haar nieuwe crematoria uitrusten met een elektrische oven.

De organisatie verwacht dat het nieuwe crematorium en uitvaartcentrum aan het Hoendiep in de stad eind 2019 in gebruik kan worden genomen.

