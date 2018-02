Midden-Groningen houdt geld over, maar niet iedereen gaat erop vooruit

De meerjarenbegroting voor Midden-Groningen laat een kleine plus zien. Dat bleek vrijdagmorgen bij de presentatie van de cijfers.

De komende jaren houdt de nieuwe gemeente ieder jaar enkele tienduizenden euro's over.

Belastingen omhoog en omlaag

De fusie naar één gemeente pakt niet voor alle inwoners positief uit. Zo komen er hogere belastingen voor inwoners van de oude gemeentes Hoogezand-Sappemeer (20 euro) en Slochteren (10 tot 35 euro).

Inwoners van de vroegere gemeente Menterwolde gaan er juist op vooruit: 69 euro per jaar.

Wethouder: 'Dat hoort erbij'

Wethouder Erik Drenth (CDA) vindt het niet raar dat sommigen erop vooruit gaan en anderen erop achteruit: 'Dat hoort erbij als je één gemeente wordt.'

'Geldkraan kan niet open'

Hoewel de gemeente wat geld overhoudt, kan Midden-Groningen de komende jaren geen grote projecten financieren, bevestigt Drenth (CDA). 'We kunnen wel wat doen, maar de geldkraan kan niet open om allerlei nieuwe plannen te maken', zegt hij.

Dat is jammer, maar ook realistisch, volgens de wethouder. 'Het is het geld van de burger en wij moeten het doen met wat we hebben.'

Afvalverzameling nog een vraagstuk

Een flinke klus die Midden-Groningen te wachten staat is antwoord geven op de vraag op welke manier er straks afval wordt opgehaald.

Gaan mensen ook in Slochteren per lediging betalen of krijgt de hele gemeente een vast tarief?

Antwoord op die vraag is er nog niet, maar mensen gaan in de hele gemeente wel ongeveer hetzelfde betalen.

In Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde betalen mensen nog altijd per lediging, in Slochteren betaalt een inwoner voor het gemiddeld aantal ledigingen per jaar.

'De raad beslist uiteindelijk'

Hoe er straks in Midden-Groningen wordt ingezameld - en of bijvoorbeeld plastic apart wordt opgehaald - weet Drenth dus nog niet.

'We doen daar als college een voorstel over. Maar de raad beslist uiteindelijk, en we betrekken ook de bevolking hierbij. Zodat iedereen achter de nieuwe, Midden-Groningse manier staat.'