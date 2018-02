Vakbonden: betere cao voor werknemers woningcorporaties, anders acties

Als werknemers van woningcorporaties die onder Aedes vallen geen betere cao krijgen, komen de vakbonden in actie.

CNV Vakmensen heeft samen met FNV Bouwen & Wonen een ultimatum gesteld. Dat loopt af op 16 februari om 10:00 uur.

Geen directe gevolgen voor huurders

De kans dat huurders direct na het ultimatum iets gaan merken van de acties is vooralsnog klein.

'We spreken een duidelijke loyaliteit uit naar de huurders, daar houden we rekening mee', aldus onderhandelaar Robbim Heins. 'We beginnen klein, maar ik sluit op voorhand grote dingen ook niet uit.'

'Geen loonsverhoging voor de top'

Er is flinke onvrede over de loonverdeling binnen de corporaties. Er wordt geëist dat over 2017 twee procent meer loon wordt betaald, en over 2018 3,5 procent.

De top van de woningcorporaties moet bij de loonsverhoging buiten schot blijven.

Meer ruimte voor jongeren

Ook wil CNV Vakmensen dat er een afspraak wordt vastgelegd in de cao die werknemers in staat stelt werkweken aan te passen als het pensioen in zicht komt, dit met behoud van een reële beloning en pensioeninleg.

De vrijgekomen werkplekken moeten dan door jongeren worden ingevuld. 'We hebben een betere instroom van jongeren hard nodig', aldus Heins.

25.000 medewerkers

In totaal gaat het in heel Nederland om ongeveer 25.000 medewerkers die werkzaam zijn bij de woningcorporaties die vallen onder de koepel van Aedes.

Aedes beheert 2,4 miljoen huurwoningen, waarin ongeveer 4 miljoen mensen wonen.