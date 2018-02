Deel dit artikel:











Lopend Vuur: Carnaval, aan mijn lijf geen polonaise Kinderen in het zuiden van het land vieren vast carnaval (Foto: Robin Utrecht/ANP)

Komend weekend staat Zuid-Nederland weer op z'n kop: het is carnaval. Ook in enkele Groningse plaatsen wordt dit feest gevierd. Meest bekend zijn Ter Apel en Kloosterburen, maar ook in een plaats als Delfzijl is het feest.

Zou het ook iets voor jou zijn? Of denk je: aan mijn lijf geen polonaise. Praat mee!

Laat ons weten hoe jij je carnaval viert. Praat mee op onze facebookpagina of via 050 3188 288.