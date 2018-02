Zonnepark Vlagtwedde mag er komen, rechter veegt bezwaar van tafel

Het zonnepark bij Vlagtwedde mag er komen. Dat heeft de rechtbank vrijdagochtend besloten.

Het bezwaar dat twee omwonenden van het park hadden, is door de rechtbank van tafel geveegd omdat de bezwaarmaker geen belanghebbende is.

'We zijn blij dat er nog dit jaar gestart kan worden met de bouw van het park', zegt directeur Symen Jellema van Powerfield. 'Nederland heeft een enorme opgave om duurzamere energiebronnen te vinden en te benutten. Gas en fossiele brandstoffen zijn echt verleden tijd.'

Eind 2019 in gebruik

Powerfield is van plan om in het voorjaar te beginnen met de aanleg van het park. De eerste werkzaamheden bestaan uit het aanplanten van blauwe bessenstruiken, die ervoor moeten zorgen dat omwonenden minder overlast van de zonnepanelen ondervinden. Naar verwachting wordt het park eind 2019 in gebruik genomen, en moet het jaarlijks zoveel stroom produceren als 30.000 huishoudens verbruiken.

Lees ook

- Westerwolde ziet rechtszaak over zonnepark met vertrouwen tegemoet

- Echtpaar neemt het op tegen gemeente en Powerfield: 'Het voelt als David tegen Goliath'