Vrijspraak voor man die Ritualspakketten zou hebben gestolen

Dat een 49-jarige man uit Gieten pakketten met Rituals producten zou hebben gestolen vindt de rechtbank niet bewezen.

Twee weken geleden werd tegen de man een werkstraf van vijftig uur geëist.

Onvoldoende bewijs

Medewerkers van werkvoorzieningschap Wedeka zagen in 2015 pakketten op Marktplaats staan die zij hadden ingepakt. De man uit Gieten plaatste die advertentie nadat hij de pakken had gestolen, zo was het verwijt. Maar hiervoor is onvoldoende bewijs, vinden de rechters.

Vrijspraak heling

De man uit Gieten kocht de pakketten van iemand die ze in de vrachtwagen had liggen. De producten kwamen uit een faillissement uit Duitsland, zou zijn gezegd. Het is niet gebleken dat het gestolen waar betrof. De man uit Gieten werd ook vrijgesproken van heling.