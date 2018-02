Overvaller van tabakszaken krijgt cel en tbs

Een 25-jarige man uit Texel kreeg anderhalf jaar cel en tbs opgelegd voor een gewapende overval op de Primera aan de Korreweg in de stad Groningen.

De man zit sinds oktober 2016 vast.

Herhaling

De man viel op 20 oktober 2016 met een wapen in de hand de Primera binnen. Hij maakte 390 euro buit. Een week later probeerde hij het opnieuw bij de CIGO in het winkelcentrum in Lewenborg. Maar dit mislukte, omdat de caissière weigerde geld af te geven.

De man, die al een strafblad heeft, zei dat hij werd afgeperst door een motorclub en daarom de overvallen pleegde.