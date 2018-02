Dit weekend in Groningen: een Valentijnsconcert, blues en bierontbijt met de 5.000 meter

Een Valentijnsconcert, raven op Paradigm of een bierontbijt terwijl je de Olympische 5.000 meter schaatsen voor mannen kijkt: het kan dit weekend allemaal in onze provincie.

1) Belle of Louisville

Heb je jezelf wel eens afgevraagd hoe het is om in het zuiden van Amerika te zijn? Luister dan naar de prachtige liedjes van Mitch Rivers en Tess van der Zwet en je vind jezelf chillend onder een boom met beide voeten in het koele water van de Mississippi rivier.

Belle of Louisvile speelt pure Delta blues, beïnvloed door legendes als Blind Willy Mctell en Son House. De band beschikt over zoveel talent dat je als luisteraar weer mee wordt genomen naar vervlogen tijden aan de Mississippi.

De band treedt zaterdagavond op bij een diner/winterconcert in d'Olle Schoul in Feerwerd. Meer informatie is hier te vinden. Hieronder een clip die de band eerder heeft opgenomen:

2) Paradigm: Zeefrave

Dit weekend is de tweede Zeefrave editie van Paradigm in Stad. Bij het evenement treden verschillende artiesten op, zoals Erika, Sinfol en Frank Haag.

Je mag je eigen drankjes meenemen tot 20.00 uur en de entree is gratis tot 23.00 uur. Meer informatie vind je hier.



3) Valentijnsconcert

Studenten- popkoor Estrellas geeft samen met VET!! een concert in het Platformtheater in Groningen. Het thema is de liefde. 'Neem je valentijn, je grootste liefde, je crush, je beste vrienden, je buurvrouw, je moeder, wie dan ook mee!'

Kaartjes kunnen alleen aan de deur worden gekocht en alleen contant betaald worden. Een kaartje kost 12,50 euro per stuk, inclusief twee drankjes.

4) Bierontbijt met de 5.000 meter

'Je kan niet de hele dag bier drinken als je niet 's ochtends begint.' Baxbier nodigt je uit om zondag om 08.00 uur in de ochtend de 5.000 meter schaatsen voor mannen op de Olympische Winterspelen te kijken, onder het genot van een heerlijk ontbijt en een goed glas bier.

Voor tien euro kan je onbeperkt ontbijten. Het evenement is aan de Friesestraatweg in Groningen. Meer informatie vind je hier.



5) Vrije dansavond en techniekworkshop

Dansschool Groningen Danst organiseert zaterdag om 19.00 uur een techniekworkshop. Hierin worden interessante dingen op het gebied van danstechniek en -houding behandeld. Interessant voor elk dansniveau!

Om 20.30 uur gaan de deuren open en kunnen de voetjes van de vloer. De dansavond kost 5 euro per persoon, de techniekworkshop 7,50 euro per persoon. Meer informatie vind je hier.