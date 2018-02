Rondje Groningen: Waaghalzen

Een dringend advies om niet te schaatsen op natuurijs vandaag. Maar toch waagden zich op verschillende plekken in de provincie mensen op die paar centimeter.

1) Waaghalzen



Een paar waaghalzen gingen vandaag het Paterswoldsemeer op. En dat levert prachtige plaatjes op:



Maar volgens het Meerschap is het érg onverstandig. 'Het ijs is volstrekt onbetrouwbaar'. Dat ging onze Derk ook even testen:



2) Dat geluid!

Het gevaar weerhield deze waaghalzen op het Schildmeer ook niet. Diemer Bosma bleef wijselijk aan de kant en legde het vast: kunnen wij er ook nog van genieten.



Kun je geen genoeg krijgen van al dat schaatsplezier? Kijk dan even hier.



3) Een Groningse dieptepunt

'In het Groningen-dossier laat de Tweede Kamer zich van zijn slechtste kant zien. Met als voorlopig dieptepunt een hoorzitting waar Shell, ExxonMobil en NAM aan hun haren het parlementaire schavot op werden gesleept. Alles om maar niet de realiteit onder ogen te hoeven zien, alles om maar niet de eigen rol onder de loep te hoeven nemen', schrijft Remco de Boer. Tik hier om zijn stuk te lezen



4) From Russia with love

Rusland wrijft in z'n handen, nu de gaswinning in Groningen omlaag moet: jullie hebben ons gas nodig.



5) Het geluk van Groningen

Brandpunt+ onderzoekt hoe het anders kan in Groningen. De moeite waard om terug te kijken. Tik hier voor de uitzending.



6) Waar een klein land rood kan zijn



De datavisualistatie dienst van de RUG laat zien hoe Nederland het doet met hernieuwbare energie:



7) Dakdekkers in Zandeweer



Wat een prachtig gezicht!



8) Nog zo'n karweitje op hoogte

Onze collega's Tim en Pascal beklommen de Martinitoren om een van onze webcams te maken. En Suzanne ging achter ze aan om het vast te leggen:



