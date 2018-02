'Serieuze zorgen' over ontwikkeling 5G-internet in Groningen

Volgens proeftuin 5Groningen moet de overheid nog dit jaar een knoop doorhakken over de beschikbare frequenties van 5G-internet. Anders loopt Noord-Nederland een achterstand op dit gebied op.

Toekomstige innovaties zoals zelfrijdende auto's, de inzet van slimme drones of nog sneller internet op je mobiele telefoon zijn dan mogelijk pas later beschikbaar.

Projectleider Peter Rake is daarom blij met kamervragen die deze week gesteld zijn over de beschikbaarheid van het netwerk in Nederland.

Beperking boven lijn Amsterdam - Zwolle

Op het Zernike-terrein in Stad wordt al getest met het netwerk en er worden voorbereidingen getroffen voor grotere proefprojecten in Noord-Groningen. Dat kan echter niet op volle kracht, zegt 5Groningen.

Een deel van de frequenties (specifiek de 3,5 Ghz) is nu niet beschikbaar boven de lijn Amsterdam - Zwolle, omdat anders gestoord wordt op inlichtingenwerk van de AIVD en MIVD bij het Friese Burum. Daar staat een groot satellietstation (wikipedia).

Foto: Wutsja / Wikimedia Commons



Experimenteren 'met de rem erop'

'Het is alsof je Max Verstappen in een sportauto met een begrenzer zet', schetst projectleider Peter Rake de huidige situatie. 'We experimenteren met de rem erop en daardoor kunnen we innovaties niet maximaal testen en ontwikkelen.'

'Er moet snel een oplossing komen'

5Groningen, initiatief van het Economic Board Groningen, wil in overleg met het ministerie van defensie snel afspraken maken over incidenteel gebruik van de frequentie.

Rake: 'Wij hoeven echt niet de hele tijd te testen, daar kunnen we best wat over afspreken. Als het maar op bepaalde momenten kan.'

Vanaf 2020 voor consumenten

Voor het grote publiek moet 5G vanaf 2020 beschikbaar komen, maar voor de uitrol hiervan is het ook van belang dat er duidelijkheid komt voor de netwerkbeheerders zoals KPN en Vodafone, stelt 5Groningen.

'Die moeten ook weten welke techniek ze moeten installeren. Als ze 3,5 Ghz niet kunnen gebruiken, moeten er meer antennes geplaatst worden. Dat kost meer geld en er kan dan minder snel uitgerold worden. Dat betekent een achterstand voor heel Noord-Nederland.'

Hoe nijpend is de situatie?

'We hebben er nu last van, maar stoppen is wat mij betreft nog geen optie', is het antwoord van de projectleider.

'Het gaat wel steeds nijpender worden. We bouwen minder voorsprong op ten opzichte van het buitenland. We kunnen dit daarom niet laten waaien, dan blijft het te lang liggen.'

Lees ook:

- KPN waarschuwt voor 'valse start' met 5G

- Na proef in Groningen moet het hele land snel mobiel internet krijgen

- Akkerbouwer in Vierhuizen doet eerste test met 5G-netwerk

- Uitleg op iCulture.nl: Wat kun je met 5G?