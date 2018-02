OM eist vijf jaar cel en tbs tegen ontuchtverdachte met zeven slachtoffers

Het OM heeft vijf jaar cel geëist tegen Albertico M. (46) uit Groningen. Hij wordt verdacht van verkrachting, ontucht en verboden wapenbezit.

De eis is vrijdagmiddag tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak uitgesproken.

Eis

'Hij heeft meisjes vastgehouden en gedwongen tot seks. Daarnaast heeft hij gedreigd dat hij de meiden zou laten verdwijnen', aldus de Officies van Justitie. Albertico wordt verdacht van het mishandelen en/of het verkrachten van zeven meiden in de leeftijd van 12 tot 19 jaar. Dat zou voornamelijk bij het thuis in Groningen zijn gebeurd.

Drank en drugs in ruil voor seks en onderdak, dat is de verdenking.

Impact

Een van de verkrachte meisjes vertelde vrijdagmiddag hoe groot de impact op haar leven is. 'Het wordt mij allmaal te veel, ik durf mijn gevoelens niet toe te laten. Ik ben bang voor de gevolgen zodra ik dat we doe. Ik heb mijn gevoelens geblokkeerd, dat is mijn manier van overleven. Ik wil dit afsluiten en nooit meer meemaken.'

Beperkt

In de meeste gevallen gaat het om meiden met een verstandelijke beperking en/of ernstige gedragsproblemen. Uit onderzoek van RTV Noord blijkt dat in ieder geval twee slachtoffers ten tijde van het vermeende misbruik onder toezicht stonden van Wilster Jeugdhulp. Dat is onderdeel van stichting Het Poortje in de stad Groningen.

Deskundigen zeggen dat Albertico een persoonlijkheidsstoornis heeft. Daarnaast is hij verstandelijk licht beperkt en heeft hij een cocaïne- en cannabisverslaving.

Onschuldig

Albertico M. is naar eigen zeggen onschuldig. Hij zegt dat hij überhaupt geen seks heeft gehad met de meiden. Wel geeft hij toe dat hij een meisje heeft geslagen. Hij heeft daarover verklaard: 'De meiden zijn nog jong en moeten leren.'

Ook geeft hij het verboden wapenbezit toe. De revolver die in zijn huis is gevonden, heeft hij naar eigen zeggen gekregen van een vriend.

De uitspraak in deze zaak is over twee weken.

Lees ook:

- Ontuchtverdachte met zeven slachtoffers vandaag voor de rechtbank