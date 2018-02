Grapperhaus noemt bedreigen officier van justitie 'een grof schandaal'

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid noemt de bedreiging van een officier van justitie 'een grof schandaal'.

De minister vindt de bedreiging bijzonder akelig voor de officier en haar familie.

Onderduiken

Volgens De Telegraaf houdt de officier zich bezig met het onderzoek naar motorclub No Surrender en zijn de bedreigingen zo ernstig dat de vrouw is ondergedoken. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen, maar bevestigt wel dat de aanklager wordt bedreigd.

Ook grapperhaus wil niets kwijt over de mogelijke daders. 'In het belang van het onderzoek ga ik daar niets over zeggen.'

Aanpakken

'Dit is gewoon een typisch voorbeeld van de georganiseerde misdaad die op sommige plaatsen denkt dat ze de samenleving kunnen overnemen', aldus Grapperhaus. 'We gaan de ondermijnende criminaliteit keihard aanpakken.'

