Twij Deuntjes met de nominaties voor de Bosklopper Bokaal 2017

Vandoag in Twij Deuntjes de tien genomineerden voor de Bosklopper Bokaal 2017

Twij Deuntjes 11 februari 2018

Harry Niehof - Grunneger blues

*Jan Henk de Groot – Evenwicht

*Jongedijk & VanderLinde - Stilstoan is mien wins

*Nul Viefteg - Funky voutn

*Marlene Bakker – Waarkhanden

*Fries Wolma - Wie waren jong

Törf - Wachten

Imca Marina - 't Zoere huwelijk

Helmut Debus – Wild is de wind

Hans ten Have – Zoegnappe

Rita Erikssen – Folkvord Lomannson

Hans van der Lijke - Jannes

Twijde uur:

Lianne Abeln -Groningen, Grunnen mien stad

*Wat Aans! – Sjomp

*Mark Brinkhuizen - Ze is t padje kwiet

*Arnold Veeman - Vera's kelderbar

*Maas & Folgerts -k Heb die zain doe zatst in train

*Dion Bouwes & Dennis Krottje - Moat is vol

Eddi Reader – Dragonflies

Irene Wilkens & Sikkom Kult – As Julio gait zingen

Wolfgang Niedecken – Et ess lang her

Lou Leeuw – Zeun van n politie-agent

Geutstain – Nait veraandern wil!

Bert Hadders & de Nozems – Swilkie

Alex Vissering – Scheuveln

Tsuumie Sound System – Grown up Roger