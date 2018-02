Minister Dekker: 'Jehovah's getuigen, geef misbruik aan'

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming roept slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Jehovah-gemeenschap op naar de politie te stappen. Ze kunnen ook terecht bij het meldpunt van Groninger Frank Huiting.

'De beste start van een onderzoek is een aangifte bij de politie', stelt Dekker.

Binnenskamers

De Jehovah's Getuigen zijn in opspraak omdat de kerkelijke gemeenschap seksueel misbruik en de interne afhandeling daarvan binnenskamers hield. Inmiddels zijn binnen een paar maanden meer dan 150 meldingen van misbruik binnengekomen bij Huitings meldpunt.

Aan de kaak

Het voornaamste doel van het meldpunt is om misstanden met kindermisbruik binnen de gemeenschap aan de kaak te stellen. Volgens Huiting komt dat vaker voor dan gemiddeld als gevolg van 'hogere risicofactoren, zoals een sterke hiërarchie en hoge sociale druk'.

Bewijsmateriaal

Slachtoffers zijn bang dat bewijsmateriaal verloren gaat en wil dat het Openbaar Ministerie dat opvraagt. Maar justitie komt vooralsnog niet zelf in actie. Het OM roept slachtoffers op zich te melden, zodat het vervolgens een onderzoek kan instellen.

Over de drempel

Dekker wil over de houding van het OM geen oordeel vellen, omdat dat 'aan het OM zelf is' en 'de politiek het OM niet aanstuurt'. Hij verzekert dat justitie en politie alles doen om slachtoffers over de drempel te helpen om aangifte te doen.

