Omwonende zonnepark: 'Jammer dat anderen zijn omgekocht'

Teleurstelling bij Hans ter Heijden en zijn vrouw. Ze streden, uit principe, tegen de komst van een zonnepark bij Harpel. Maar het mocht niet baten. Volgens de rechter wonen ze te ver weg om daadwerkelijk betrokkene te zijn.

De rechter deed vanmorgen uitspraak. Daardoor kan het park er nu echt komen.

Niet geschikt

Ter Heijden had het wel een beetje verwacht, maar is het er niet mee eens dat hij niet als direct belanghebbende wordt aangemerkt. 'Eigenlijk zijn alle inwoners van Westerwolde betrokkenen. Er komt een gigantisch park op een plek die daar wat heel veel mensen betreft niet geschikt voor is.'

Monddood

Ter Heijden baalt er daarnaast van dat hij in de rechtsgang niet heeft kunnen optrekken met andere omwonenden.

'Mensen zijn hier monddood gemaakt door afkoopsommen, ook de andere omwonenden die eerder niets van het park moesten hebben. Die zijn gewoon omgekocht. Zo belemmer je dus eigenlijk alle democratische middelen die er zijn om tegen zo'n grootschalig en onzalig plan in beroep te gaan.'

Gemeente is blij

De gemeente Westerwolde is op haar beurt blij dat het zonnepark er echt kan komen. 'Op zich zijn we hier tevreden mee', zegt wethouder Bart Huizing (PvdA) 'We hebben altijd gezegd dat de procedures op een juiste manier zijn gevolgd.'

Lichtpuntje

Ter Heijden ziet als lichtpuntje dat bewoners voortaan eerder betrokken worden bij een procedure als deze. 'Daar gaan we dit jaar inderdaad mee aan de slag', bevestigt wethouder Huizing dat. 'In het vervolg willen we in een eerder stadium alle betrokkenen hierbij betrekken.'

Strijdbijl

Overigens begraaft Ter Heijden de strijdbijl nog niet. Hij krijgt morgen pas het volledige vonnis te lezen. Als er in dat vonnis nog een aanknopingspunt zit om het park alsnog een halt toe te roepen, pakt hij de strijdbijl zeker nog eens op, zo bevestigt hij.

