Meldkamer hulpdiensten houdt zondag vragenuur

Een archieffoto van de meldkamer in Drachten (Foto: Jos Schuurman/FPS)

De Meldkamer Noord-Nederland organiseert komende zondag via social media een vragenuur. Het is dan de Europese dag voor het alarmnummer 112.

Inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe kunnen via Twitter en Facebook vragen stellen aan medewerkers van de meldkamer in Drachten. Dat kan tussen 11.00 en 14.00 uur.



In heel Europa

De Europese dag voor 112 wordt ieder jaar gehouden. De dag moet mensen duidelijk maken dat het nummer in alle EU-lidstaten bereikbaar is voor hulp in levensbedreigende situaties.