Donar speelt op 6 maart in Martiniplaza tegen Cluj

Donar speelt op dinsdag 6 maart in Martiniplaza tegen Cluj-Napoca. Beide ploegen zijn het daarover eens geworden.

De Groninger basketballers hadden als groepswinnaar thuisvoordeel en wilden in eerste instantie op 14 maart in Groningen spelen. Dat bleek onmogelijk omdat Martiniplaza dan niet beschikbaar is.

De wedstrijd op 6 maart begint om 19.00 uur en wordt uitgezonden door Ziggo Sport. Ook de return in Cluj-Napoca begint om 19.00 uur.

De winnaar van het tweeluik in de achtste finale van de Fiba Europe Cup neemt het op tegen de winnaar van het duel tussen Mornar Bar (Montenegro) em BC Oostende (België). Seizoenkaart- en passe-partouthouders hebben voorrang bij de kaartverkoop voor het thuisduel.

