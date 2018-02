Deel dit artikel:











Schaatsen op Paterswoldsemeer? 'Volstrekt onbetrouwbaar!' Een screenshot van het filmpje over schaatsen op het Paterswoldsemeer (Foto: RTV Noord)

Op het Paterswoldsemeer is vrijdag een aantal schaatsers gesignaleerd. Ook vorig jaar was dat na een paar nachtjes vriezen het geval. 'Volstrekt onbetrouwbaar, het ijs is amper twee centimeter dik', zegt Harald Homan van Meerschap Paterswolde.

'Ik zeg heel duidelijk: absoluut niet doen.' Dat mensen touwen mee hebben, maakt volgens Homan niet uit: 'De KNSB adviseert dat te doen als je natuurijs op gaat. Touwen, priemen en dat soort attributen. Maar ik zeg: ga alsjeblieft niet het open water op, maar beperk je tot de ijsbanen die nog open zijn.' Eigen risico 'Het is ook volstrekt op eigen risico als je er doorheen zakt, wij als Meerschap worden niet ingeschakeld. Hulpverleningsinstanties als ambulance en brandweer worden wel ingeschakeld, maar of die op dat moment komen? Ik heb geen idee. Wij zijn in ieder geval niet verantwoordelijk.' Volstrekt onbetrouwbaar Homan kan moeilijk verklaren waarom het elk jaar hetzelfde liedje is: 'Dat zal je de mensen zelf moeten vragen. Zo gauw er een paar centimeters ijs ligt, dan voelen mensen zich geroepen om dit te doen. Maar ik kan niet anders zeggen dan dat het volstrekt onbetrouwbaar is.'

