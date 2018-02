In 2022 strijden er weer Groningse olympiërs mee om de plakken

Olympische Winterspelen zonder Groningse inbreng, het is even wennen. In de voorgaande acht edities zat er altijd wel een Groninger of import-Groninger in de olympische equipe, met Marianne Timmer uit Sappemeer uiteraard als meest aansprekende naam. De laatste keer dat 'we' er niet bij waren, was in 1984, tijdens de Winterspelen in Sarajevo. Ruim drie decennia geleden dus. Is

er een reden dat er geen Groningers in Pyeongchang zijn? En hoe staan het ervoor met het oog op 2022?

Overgangsfase

Het antwoord van schaatscoach Erwin ten Hove van Team IKO op de vraag waarom de Groningers verstek laten gaan in Zuid-Korea, is heerlijk nuchter: 'Ze hebben zich simpelweg niet gekwalificeerd.' Dan volgt de nuance: 'We zitten in een overgangsfase. Dai Dai Ntab hoort in principe natuurlijk thuis op de Spelen, maar heeft zich het olympisch kwalificatietoernooi uit laten schieten met twee valse starts. Bo van der Werff is geblesseerd en Lennart Velema was dichtbij, maar kwam net tekort.'

Het drietal is echter nog jong. Ntab is 23, Velema 24 en Van der Werff 25. De meeste Nederlandse schaatsers in Pyeongchang zijn achter in de twintig of begin dertig. 'Ze zijn dus nog relatief jong', aldus Ten Hove. 'Misschien hebben onze Groningers iets meer tijd nodig.'

Aanstormende talenten

Ten Hove, die met Team IKO als doel heeft in 2022 een olympisch kampioen af te leveren, verwacht ook veel van de aanstormende talenten Marcel Bosker (opgeleid bij het Groningse iSkate) en Chris Huizinga uit Garnwerd.

'Dat zijn jongens voor de toekomst', stelt Ten Hove. 'Ik maak me geen zorgen voor 2022. En als je je als Nederlander weet te plaatsen voor de Spelen, dan doe je ook meteen mee om de medailles. De concurrentie hier is moordend.'

In die andere populaire tak van de schaatssport, het shorttrack, is Groningen volgens Ten Hove de laatste jaren wat weggezakt. 'Het komt nu weer wat opzetten, maar dat heeft tijd nodig.'

Bobsleeën

Ook in het bobsleeën is het niveau lager dan in de tijd van piloten als Edwin van Calker en Arend Glas. De in Groningen woonachtige bobbers Rudy Mensink en Dennis Veentjer zaten dit seizoen in de slee voor Nederland, maar kwalificeerden zich niet.

Van Calker, tegenwoordig een van de coaches van het Chinese bobteam, nam deel aan drie Winterspelen. Vanuit Calgary, waar hij Chinese talenten klaarstoomt voor Peking 2022, laat hij weten dat zich nog geen nieuw Gronings bobtalent aandient.

'Er ligt een mooie uitdaging om weer Groningers aan de start te krijgen', zegt Van Calker. 'Er is een mooie hoofdsponsor bij de BSBN (bobsleebond, red.). Met de juiste mensen en een goed plan kan Nederland er over vier jaar weer bij zijn. Maar er moet hard gewerkt worden. De eisen in Nederland zijn hoog voor de Spelen. Je moet zicht hebben op een top 8-klassering bij de Spelen.'

Het is tijd voor een nieuwe generatie, vindt Van Calker. 'Het gaat altijd in golfbewegingen.'