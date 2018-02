Versterkingsopgave Overschild: samen met bewoners en toparchitect

'Samen' is het centrale woord bij de versterkingsopgave in Overschild. De 200 huizen in het dorp moeten worden versterkt. In veel gevallen worden huizen gesloopt en komt er nieuwbouw.

Alles wordt samen gedaan met de inwoners, en met toparchitect en stedenbouwkundige Winy Maas. Samen met inwoners gaat Maas aan de slag om een toekomstvisie voor Overschild te maken, zegt wethouder Anja Woortman.

Een nieuw beeld voor Overschild

'Hij gaat een aantal sessies doen met de inwoners, om voor de zomer tot een eindvisie te komen', zegt Woortman. 'Samen met de inwoners gaat hij werken aan een nieuw beeld voor Overschild. Waar de inwoners zich in kunnen herkennen en waar ze zich ook in thuis voelen.'

Sloop-nieuwbouw is in veel gevallen aan de orde, volgens de wethouder. 'Als dat straks het beeld is voor het hele dorp, betekent dat een enorme impact voor het dorp. We willen zorgen dat het dorp hier beter uitkomt. Daar kunnen we de creativiteit van Maas goed bij gebruiken.'

Verhouding sloop-nieuwbouw

Het is voor Woortman nog niet duidelijk hoeveel huizen er worden gesloopt en hoeveel huizen kunnen worden versterkt. 'Inwoners hebben daarin ook een rol, dus ik kan er nog geen getallen over noemen.'

Ook over de kosten kan Woortman dat nog niet zeggen: 'Wel dragen we zelf een deel van de kosten van de vijf architecten die we bij dit project betrekken. We proberen uiteindelijk in de gesprekken met de minister meer middelen te krijgen, en hopen dat we een deel van de kosten die we nu maken terugkrijgen.'

