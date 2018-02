Vrouw in rollator vast op openstaande brug (update)

Het is een opvallend gezicht: een vrouw in een rollator boven op de openstaande hefbrug in Aduard. Een toevallige voorbijganger maakte vrijdag aan het eind van de ochtend een foto van dit tafereel. De grote vraag is: wat ging er mis?

Slecht ter been

De vrouw die vastzat op de brug heet mevrouw Derksema. Ze zegt dat ze slecht ter been is en zich niet snel kan voortbewegen. 'Ik had gekeken of er een boot aankwam, maar volgens mij kwam die niet', zegt ze. Ze was gestruikeld, lag midden op de brug en kon niet omhoog komen.

'De brugwachter heeft niet gezien dat ik op de brug lag. Ik heb rustig gewacht tot de brug weer naar beneden ging', zegt Derksema. Daarna is ze geholpen. 'Pas de tweede of derde auto die voorbij kwam, stopte om te helpen.'

Geen moment in paniek

Derksema zegt dat ze geen moment in paniek is geweest. 'Ik denk dat het maar goed is dat ze me niet hebben gezien, anders was de kapitein of de brugwachter misschien in paniek geraakt.' Later kreeg ze een bloemetje van Rijkswaterstaat en van de provincie.

Brug bediend in Gaarkeuken

De brug wordt vanaf de sluis bij Gaarkeuken in opdracht van Rijkswaterstaat bediend door medewerkers van de provincie.

Die medewerkers verwijzen vragen van RTV Noord door naar Marleen Wilschut, woordvoerder van Rijkswaterstaat Noord-Nederland.

'Heel vervelend'

Wilschut 'Wij vinden dit heel vervelend voor mevrouw, dit had niet mogen gebeuren'. Volgens de woordvoerder lijkt het erop dat de vrouw op de brug uit haar rolstoel is gevallen en daarna te laat was om naar de overkant te komen. Vervolgens ging de brug op en neer.

Onderzoek

De hefbrug wordt op afstand in de gaten gehouden met camera's.

Hoe de bediener van de brug de vrouw over het hoofd heeft kunnen zien wordt uitgezocht.