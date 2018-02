Herberg nieuw onderkomen voor monniken Schiermonnikoog

De monniken van Schiermonnikoog hebben een nieuw onderkomen gevonden: Herberg Rijsbergen.

Het hotel aan de oostkant van het dorp zal in 2019 ophouden te bestaan. Dan nemen de monniken hun intrek. Volgens abt Alberic is de plek op het eiland 'perfect'. Het heeft volgens hem al de sfeer van een klooster. De plek krijgt de naam Klooster Schiermonnikoog.

Verzet van eilanders

In 2015 kwamen de monniken naar Schiermonnikoog. Ze wilde graag een nieuwe klooster bouwen, maar dit stuitte op verzet van de eilanders. In september begonnen ze opnieuw een zoektocht. 'We zijn heel veel locaties langs geweest. Dit was echt een hele mooie', vertelt abt Alberic.

Op 15 januari 2019 gaan de monniken zich er vestigen.