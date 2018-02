Deel dit artikel:











Akkoord over werkdrukverlaging basisonderwijs; staking gaat door Een leeg klaslokaal (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Het kabinet en het basisonderwijs zijn het eens over het tegengaan van de werkdruk. Omdat er nu een akkoord is over een plan, komt er ook eerder meer geld beschikbaar voor het terugdringen van de werkdruk.

Vanaf het komende schooljaar gaat het om 237 miljoen euro extra, tot uiteindelijk 430 miljoen in het schooljaar 2021/2022. Dat betekent voor een school met 225 leerlingen ongeveer 35.000 euro extra, oplopend tot 65.000 euro in 2021/2022 en de jaren daarna. 'Met dit geld zijn niet alle problemen in het onderwijs als sneeuw voor de zon verdwenen', erkent onderwijsminister Arie Slob.

Belangrijkste eis Verlichting van de hoge werkdruk is, naast een beter salaris voor leerkrachten, de belangrijkste eis van de scholen. Om hun eisen kracht bij te zetten, voerden zij al herhaaldelijk actie. Zij hadden ook al nieuwe stakingen aangekondigd. 'Salaris moet omhoog' 'De toezegging van minister Slob om de middelen voor werkdrukbestrijding sneller toe te kennen, is voor de partijen in het PO-Front het bewijs dat actievoeren helpt. Daarmee is één van de onderdelen van de claim van het PO-Front grotendeels ingewilligd.' 'Nu wordt het tijd voor de volgende horde: het salaris voor leraren moet omhoog. En daarom gaat de staking van 14 februari in Friesland, Groningen en Drenthe door', laat het PO-front weten in een reactie.

Eerdere belofte over werkdruk Het kabinet beloofde eerder al de komende jaren extra geld uit te trekken om de werkdruk tegen te gaan, maar dit jaar zou het nog bij 10 miljoen blijven. Het actievoerende onderwijs wilde dat de minister eerder met meer geld over de brug zou komen, maar die hield tot dusver vol dat scholen eerst maar eens met een goed plan moeten komen. De schoolbesturen en vakbonden willen voor aanstaande woensdag in het noorden van het land opnieuw het werk neerleggen om hun eisen kracht bij te zetten. Het kwam eerder al tweemaal van een landelijke staking. Lees ook: - Basisschoolleraren gaan op 14 februari opnieuw staken

