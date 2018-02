Joshua Camera en Spot IN genomineerd voor 'Huisjesmelker van het Jaar'

De jongerenorganisatie van de SP heeft Joshua Camera en makelaar Spot IN genomineerd voor de oneervolle titel 'Huisjesmelker van het Jaar'.

Camera kwam eerder in opspraak. Huurder Arjen Annema huurde een appartement van Camera aan de Lutkenieuwstraat in Stad. Hij betaalde naar eigen zeggen te veel huur en werd geïntimideerd door zijn verhuurder.

Ook kwam Camera in opspraak omdat hij, samen met zijn vrouw Lucinde Kat, Sikkom-journalist Willem Groeneveld had bekogeld met een beker koffie toen hij ze tegen hun zin wilde interviewen. Groeneveld deed naar aanleiding hiervan aangifte.

Titel

De titel 'Huisjesmelker van het Jaar' wordt ieder jaar uitgereikt aan de 'slechtste huisbaas' door ROOD, de jongerenorganisatie van de SP. De beweging wil hardere sancties voor huisjesmelkers, meer zeggenschap voor huurders en de mogelijkheid voor gemeenten om verhuurders die te vaak de fout ingaan de stad uit te sturen.

'Door het aan de schandpaal nagelen van malafide huisbazen wil ROOD samen met huurders concrete verbeteringen afdwingen.' De jongeren willen het probleem van de woningnood op deze manier op de kaart zetten.

Rondgang bij huurders

Activisten van ROOD gingen de afgelopen maanden langs een aantal panden van Camera om de huurders te spreken. Volgens ROOD kwamen hierbij 'veel misstanden aan het licht, waaronder illegale bemiddelingskosten, te hoge huurprijzen en intimidaties.'

De nominatie werd door de activisten gepresenteerd bij het kantoor van Spot In. Dit is het bemiddelingskantoor van Lucinda Kat. Zij is tevens de vrouw van Camera. Volgens ROOD ontkende Kat de beschuldigingen en vroeg Kat de actievoerders vriendelijk het kantoor te verlaten.

'Nomineren Spot IN onterecht'

In een reactie zegt Lucinde Kat van Spot IN: 'De verkiezing dient zich uitsluitend te richten op de heer Camera en niet op bemiddelingsbureau Spot IN'. Spot IN zegt dat het nooit verhuurder is geweest. 'Het nomineren van Spot IN is daarmee volledig onterecht.'

'Er wordt ten onrechte geïnsinueerd dat Spot IN het bemiddelingsbureau is van de heer Camera. Spot IN is geen eigendom van de heer Camera. Ook heeft de heer Camera totaal geen zeggenschap bij Spot IN.'

Bemiddelingskosten

'Wij vragen geen onterechte bemiddelingskosten. (...) Onze werkwijze is volledig transparant en te lezen op onze website en in de aanhuurovereenkomst die potentiële huurders ondertekenen en waarmee ze ook akkoord gaan.'

'Wij werken op basis van 'no cure, no pay', wat inhoudt dat de woningzoekende ons alleen een vergoeding betaalt indien er een woning gevonden wordt. Op deze wijze hebben wij al vele klanten blij gemaakt', besluit Kat.

Joshua Camera was vrijdagavond niet bereikbaar voor een reactie.

Lees ook:

- Huurcommissie ziet aantal zaken ruim verdubbelen

- Huurders in Groningen wachten gemiddeld 28 maanden op nieuwe woning

- 'Jongeren wachten met kinderen krijgen door tekort huurwoningen'

- Sikkom-journalist doet aangifte tegen getrouwd ondernemersduo uit Stad