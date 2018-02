Schaatskoningin steekt kaarsje op voor Sven

De Olympische Winterspelen in Pyeongchang zijn begonnen. Er doen geen Groningers mee, maar dat is geen reden om niet te kijken. Zelfs bij het skeleton zijn er Nederlandse medaillekansen. Dat en meer in Noord Vandaag.

1.'Timmertje Timmertje, wat ga je doen?'

Vanaf zaterdag gaat Nederland weer op jacht naar olympisch goud. Om in de stemming te komen, kijken we even terug met onze eigen ervaringsdeskundige, Marianne Timmer.



2. 'Het vmbo is oké!'

Minister Slob wil een einde maken aan het slechte imago van het vmbo. Ronald Niemeijer onderzoekt in Veendam hoe de vmbo'ers hier zelf over denken.



3. Ontspannen in de slee met 150 km per uur

Dat we als schaatsnatie gaan oogsten op de Spelen, wordt bijna als vanzelfsprekend gezien. Maar let ook op skeletontalent Kimberley Bos, vertelt Peter van Wees.



4. Prins Ronald de Eerste

Carnavalsvereniging De Blauwe Schuit heeft de sleutel ontvangen van Delfzijl, pardon Krabbeziel. Prins Ronald de Eerste spreekt met prins Timon en prinses Thea.



5. Na 74 jaar ereburger

De stad Groningen heeft er een ereburger bij. De communistische verzetsstrijder Geert Sterringa is vrijdagmiddag postuum ingeschreven in het Gouden Boek van de stad.



6. Trucagefoto? Echt niet!

In de categorie 'oeps, foutje': een vrouw in een rolstoel boven op de openstaande hefbrug in Aduard. En nee, het is geen trucagefoto. Wat ging er mis?







Bekijk de volledige uitzending van Noord Vandaag boven dit artikel.