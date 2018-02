Faber: 'Ik heb goede hoop dat Mahi er tegen ADO bij is.'

FC Groningen wacht nog altijd op de eerste overwinning van 2018. Dit kalenderjaar kwam de FC niet verder dan twee nederlagen en twee gelijke spelen. Zondag thuis tegen ADO Den Haag moet daar verandering in komen.

Groningen kon na de 3-0 nederlaag onmogelijk met een goed gevoel vanuit Rotterdam zijn teruggereden. De degelijke eerste helft werd tenietgedaan door een zwakkere tweede met daarin opnieuw een aantal persoonlijke fouten. Tegenstander ADO komt wel vol vertrouwen naar Groningen. De ploeg uit de Hofstad won thuis met 1-0 van Vitesse en staat knap achtste in het linker rijtje.

Mahi

Het is nog maar de vraag of FC-trainer Ernest Faber over Mimoun Mahi kan beschikken. De aanvaller en vooral smaakmaker kampt sinds begin januari met een kuitblessure en lijkt maximaal een uur te kunnen spelen.

'Mimoun kan wedstrijden beslissen en is een absolute meerwaarde voor ons. Ik heb goede hoop dat hij er tegen ADO bij is', zegt Faber.

Hersteltraining

Of Faber zijn ploeg gaat wijzigen is nog maar de vraag. Vrijdagmiddag kwamen de basisspelers van het duel tegen Feyenoord niet op het veld en werkten in het krachthonk een hersteltraining af.

Alleen Ludovit Reis lijkt definitief niet inzetbaar te zijn. De jeugdige middenvelder heeft een kneuzing in zijn knie en lijkt weken buitenspel te staan.

De vermoedelijke opstelling: Padt; Zeefuik, Larsen, Te Wierik, Warmerdam; Vd Looi, Van Nieff; Mahi, Drost, Doan; Van Weert.

