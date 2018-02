Auto's op joods graf: SP trekt aan de bel

Op de plek waar joodse Winschoters in 2016 zijn herbegraven, staan regelmatig auto's geparkeerd. De SP in Oldambt heeft hierover aan de bel getrokken.

Op het stukje gras bij de parkeerplaats van het winkelcentrum in Winschoten bevond zich tot 1829 een joodse begraafplaats. Bij de ruiming eind jaren 60 zijn negentien graven over het hoofd gezien. In november 2016 zijn deze stoffelijke overschotten herbegraven.

Drukke dagen

'Al vijftien maanden geleden is ons een hek en een gedenkbord beloofd', vertelt raadslid Gerda Siks. 'We spraken hier in het winkelcentrum met bewoners en zodoende kwam ons ter ore dat er op drukke dagen – vooral in het weekend – auto's op het graf staan.'



Diepe bandensporen

Het gras met het joodse graf is omringd met grote keien. Toch weten auto's zich langs de keien te manoeuvreren voor een parkeerplek. In het gras staan diepe bandensporen. 'We zijn erg geschrokken van het nieuws', vertelt Siks. 'Dit is natuurlijk niet de bedoeling.'

Oplossing

De SP wil dat er meer keien rondom het terrein worden geplaatst en dat duidelijker wordt aangegeven dat het om een begraafplaats gaat.



