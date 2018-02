Den Hertog wint tweede marathon op een rij

Sjoerd den Hertog heeft zijn tweede zege op rij geboekt in de strijd om de Marathon Cup. De marathonschaatser uit Groningen won in Enschede de sprint van een groep van tien schaatsers.

Hij verstevigde zijn leidende positie in het algemeen klassement. Den Hertog was, voordat het peloton naar de Weissensee vertrok, ook al de sterkste op het ijs van Kardinge in Groningen.

Twintig punten voorsprong

Er staan nog drie wedstrijden op het programma. Den Hertog heeft twintig punten voorsprong. Zaterdagavond wordt er gereden in het Olympisch Stadion in Amsterdam.

