Toekomst gevangenis Veenhuizen: minister wacht op beslissing Noorwegen

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming wacht op een beslissing van Noorwegen, voor hij een besluit neemt over de toekomst van gevangenis Norgerhaven in Veenhuizen.

De SP in de Tweede Kamer stelde vorige maand schriftelijke vragen aan de minister, nadat de omroep meldde dat de Noorse regering haar gevangenen mogelijk weghaalt uit Nederland. De Noorse regering moet voor 1 maart laten weten of het contract met een jaar wordt verlengd.

250 Noorse gevangenen

In Norgerhaven zitten sinds 2015 ongeveer 250 Noorse gevangenen hun straf uit, omdat in Noorwegen sprake was van een cellentekort. Het zijn gedetineerden die zijn veroordeeld tot meer dan twee jaar cel.

In Noorwegen is een discussie gaande over de Noorse gevangenen in Nederland. Een aantal partijen vindt de samenwerking met Nederland te duur en wil desnoods meer gedetineerden op een cel onderbrengen, tot in 2020 een nieuwe Noorse gevangenis klaar is.



Baangarantie

De minister schrijft ook dat er hoe dan ook geen banen verloren gaan. Onlangs is een convenant gesloten, waarin medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) een baangarantie krijgen. Een eventuele sluiting van de gevangenis kan wel betekenen dat medewerkers aan de slag moeten bij een gevangenis buiten Drenthe.

