Radiofanaten komen bij elkaar: 'Dat ding ken ik'

Zendamateurs en liefhebbers van alles wat met radio's en radiotechniek te maken heeft komen deze zaterdag bij elkaar op het Groninger Radio Amateur Treffen in de veilinghallen in Eelde. 'Ik ben ook besmet met het virus.'

Dat zegt Marten van der Velde uit Bedum, een van de deelnemers aan de beurs. Hij knutselt in zijn vrije tijd aan oude radio's en is telegrafist, die zich bezighoudt met morsecode. Van der Velde bezit zo'n 150 radio's, waaraan hij regelmatig sleutelt. 'Proberen een oud toestel weer helemaal origineel te krijgen, dat is de kunst.'

Marten van der Velde (Beeld: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)



'De techniek doorgronden, dat is mooi'

Organisator Eene de Weerd legt uit wat er zoal te zien is in Eelde: 'Een hele berg radiospul: lampen, buizen, apparatuur, antennes in allerlei soorten en maten, oud en nieuw.' Ook hij sleutelt graag aan de apparatuur. 'Het doorgronden van de techniek, dat is mooi.'

Richard Veronica Radio

Richard Oostmeijer staat op de beurs met zijn eigengebouwde Rivera. Dat staat voor Richard Veronica Radio. Het is eigenlijk een gitaarversterker, met ingebouwde radio. Gemaakt in de jaren zestig.

'Radio Veronica was in die tijd heel populair, veel jongens en meisjes luisterden ernaar. Dus daarom heb ik er een radio bij ingebouwd die op één zender afgestemd stond. Dat was Veronica.'

Richard Oostmeijer met zijn Rivera (Beeld: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)



Oefenen

Zo konden bandjes die aan het oefenen waren dankzij de vinding van Oostmeijer toch luisteren naar Radio Veronica. Dat zond uit vanaf een boot, op een speciaal omgebouwd zendschip.

'Ik heb er zo'n twintig, vijfentwintig van gebouwd. Volgens mij vroeg ik er destijds iets van driehonderd, vierhonderd gulden voor.'

'Die heb ik vroeger zelf gebouwd'

Het toestel dat Oostmeijer bij zich heeft, kocht hij zelf in de jaren tachtig op een vlooienmarkt. 'Ik zei tegen de verkoper: 'Dat ding ken ik, dat is een Rivera. Die heb ik vroeger zelf gebouwd'. Voor iets van vijftien gulden heb ik hem teruggekocht. Ik heb hem mooi opgeknapt en nu staat hij hier weer te pronken.'