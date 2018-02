Vestiging aquariumattractie Wad&Zoo in Eemshaven van de baan

Het educatieve attractiepark Wad&Zoo in de Eemshaven komt er definitief niet. De initiatiefnemers zeggen het geld niet bij elkaar te kunnen krijgen.

Wad&Zoo zou bezoekers het verhaal van de Eems vertellen vanaf de bron tot aan Wad en Noordzee. Jaarlijks zouden tienduizenden bezoekers moeten afkomen op de aquariumattractie.

De benodigde 4,5 miljoen euro blijkt nu onhaalbaar. Het bedrijfsleven had wel geld toegezegd en de gemeente ook, maar dat was niet genoeg, vertelt voorzitter Hendré Sijbring. 'We stonden voor de keuze om een nieuwe aanvraag bij het Waddenfonds te doen. Een eerder verzoek was afgewezen. We hebben besloten dat niet meer te doen.'

'Ons verhaal was goed'

Het Waddenfonds had met meer dan twee miljoen over de brug moeten komen om het project te laten slagen. 'We hebben nog overwogen de plannen te verkleinen, maar ons verhaal was goed, vonden wij.'

Aanvankelijk zou Wad&Zoo in Delfzijl komen; dat plan mislukte ook doordat het financieel niet haalbaar bleek. Nu ook vestiging in de Eemshaven niet haalbaar is, gaat Wad&Zoo definitief niet door. 'We vinden het erg jammer voor de regio. We denken nog steeds dat er potentie is, alleen is ons initiatief het niet geworden.'

Werelderfgoedcentrum

Eerder deze week werd bekend dat de komst van een werelderfgoedcentrum in Lauwersoog wel een stap dichterbij is gekomen, dankzij een provinciale subsidie van vijf miljoen euro. Sijbring juicht dit toe: 'Mooi dat het daar wel lukt. Maar het is wel heel anders. Dat gaat echt over de Wadden; wij wilden het verhaal van de Eems en omgeving vertellen. Dat had mooi aangesloten bij de internationale toeristische ontwikkeling van het gebied.'

Lees ook:

- Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog is een grote stap dichterbij

- 'Wad&Zoo kan zeker 50.000 bezoekers trekken' (2015)

- Attractiepark Wad&Zoo opent begin 2018 zijn deuren in Eemshaven (2015)