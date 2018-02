Schoolbesturen blijven onderwijsstaking steunen, maar houden wel vaker salaris in

Steeds meer schoolbesturen in onze provincie betalen het salaris van leraren niet door op de stakingsdag.

Woensdag staken basisschooldocenten in Noord-Nederland; die staking is de eerste van een estafettereeks. Het akkoord dat de regering en het basisonderwijs vorige week sloten over werkdrukverlaging doet daar niks aan af. De leraren staken door voor een hoger salaris.

Geen salaris op stakingsdag

Niet alle schoolbesturen steunen deze actie nog met het doorbetalen van salaris. Lauwers en Eems bijvoorbeeld betaalde de vorige stakingen wel en nu niet meer.

Dat geldt ook voor schoolbestuur Marenland. Het bestuur wil volgens directeur-bestuurder Dick Henderikse de verantwoordelijkheid deze keer bij de leraren neerleggen, omdat niet alle schooldirecteuren meer achter de staking staan. 'Het is de derde keer al. De steun is van honderd procent naar negentig procent gegaan.'

Bijkomend voordeel is volgens Henderikse dat er een duidelijk beeld ontstaat van welke leraren de staking steunen en welke niet. 'De vorige keer hebben wij de scholen gesloten. Nu geven leraren bij hun directeur aan of ze staken of niet. Die besluiten vervolgens of een school dichtblijft.'

Moet wat gebeuren

De grote schoolbesturen in de stad Groningen kiezen er wel voor het salaris door te betalen.

Volgens woordvoerder Joyce Dekker bekijkt Openbaar Onderwijs Groningen per keer wat te doen. 'Het is belangrijk dat er iets gebeurt voor de aantrekkelijkheid van het vak. We hebben gezegd als signaal naar onze medewerkers: we betalen het salaris deze keer gewoon door.'

Steun ouders nodig

Volgens Dekker weegt het ongemak dat ouders mogelijk hebben door de staking niet op tegen de doelen. 'Het is ook in het belang van ouders dat de kwaliteit van onderwijs gewaarborgd kan blijven.'

Dick Henderikse doet er een schepje bovenop. Hij zou graag zien dat ouders de acties steunen. 'Ouders moeten begrip hebben voor de moeilijke positie van scholen, dat er zo af en toe geen leraren genoeg zijn. Dat willen we graag een beetje voelen.'

Alle scholen dicht?

Alle scholen van Openbaar Onderwijs Groningen gaan woensdag dicht, net als de scholen van Marenland. Ook zonder salaris willen vrijwel alle leraren staken. Henderikse: 'Ik ben heel blij dat we daar een solidariteit met zijn allen laten zien.'

Van Lauwers en Eems doen vier van de zeventien scholen niet mee aan de staking. OBS Usquert had toevallig al een margedag gepland; de leraren van OBS Noordewier in Rasquert werken gewoon door. OBS De Wierde in Adorp en SWS Op Wier in Ezinge blijven open en besteden op een alternatieve manier aandacht aan de staking.

Akkoord

Vrijdag werd bekend dat het kabinet en de onderwijsbonden overeenstemming hadden bereikt over geld voor de verlaging van werkdruk. Een deel van de 430 miljoen die Den Haag daarvoor uittrekt, komt volgend jaar al beschikbaar. Scholen mogen dit geld naar eigen inzicht inzetten, bijvoorbeeld voor extra ondersteuning in de klas of kleinere klassen.

Dit lost in de ogen van leraren nog niet alle problemen op. Zolang het salaris niet omhoog gaat, zijn extra leraren volgens hen helemaal niet te vinden. Daarom staken ze door. Ze willen er nog 630 miljoen voor salarisverhoging bij.

Stakingsbijeenkomst

Op het Suikerunieterrein in de stad Groningen is woensdag van 13.00 tot 15.00 uur een stakingsbijeenkomst.

