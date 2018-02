Expeditie Grunnen op bezoek bij NK schaatsen voor masters

Tijdens het NK masters op het ijs van Kardinge in de Stad Groningen strijden schaatsers vanaf 40 jaar dit weekend om de prijzen. Expeditie Grunnen nam een kijkje.

Voordat het toernooi begint, wordt er in de gang van het Sportcentrum nog gekeken naar de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Nadat de deelnemers aan de NK masters hebben gezien dat de Nederlandse dames op de 3.000 meter het podium hebben gevuld in Pyeongchang, moeten ze zelf aan de bak.

'Totaal niet zenuwachtig'

Ook schaatser Jaap Groenendal komt in actie, hij rijdt mee in de categorie 75+. 'Nee, ik ben totaal niet zenuwachtig', vertelt hij aan Expeditie Grunnen-presentator Derk Bosscher. Boven de 75 of niet, Groenendal heeft de 500 meter gereden in 58 seconden. 'Ik ben zeker niet ontevreden.'

De schaatsers rijden zaterdag en zondag tussen 13:25 en 22:00. Er staan titels per afstand op het programma, maar ook om het allroundkampioenschap wordt gestreden.