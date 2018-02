Deel dit artikel:











Jong FC Groningen moet meerdere erkennen in VVOG Een archieffoto van Joel Donald (Foto: JKbeeld)

Na een ongeslagen reeks van zes wedstrijden liep FC Groningen onder 23 zaterdagmiddag tegen een nederlaag aan. In Harderwijk was VVOG met 1-0 te sterk voor de formatie van coach Alfons Arts. Het winnende doelpunt in dit inhaalduel viel vijf minuten na rust en werd gescoord door Frank Hol.

Dominante partij De groen-witten blijven ondanks deze nederlaag op de vierde plaats staan in de derde divisie met 33 punten uit negentien wedstrijden. De gasten waren de hele wedstrijd de dominante partij, maar misten teveel kansen om aanspraak te kunnen maken op de drie punten. In de eerste helft kwamen Michael Breij, Daniel Bouman en spits Joël Donald in kansrijke positie. Het vizier stond echter bij alle drie niet op scherp. Tegengoal Door het veelvuldige balbezit en de gecreëerde kansen sloop in het spel van FC Groningen het gevoel dat het doelpunt wel zou vallen. Dit gebeurde ook, maar aan de andere kant. Na de pauze speelde VVOG een lange bal van achteruit. De verdediging van de FC reageerde niet attent genoeg en Hol liet doelman Jan Hoekstra kansloos. Gemiste kansen Ook na de tegentreffer bleef de ploeg van trainer Arts de bovenliggende partij alleen was het afwerken van de kansen niet goed verzorgd. Zo miste spits Donald in een één tegen één situatie met de sterke keeper Frank Koornberg en wist dezelfde doelman ook meerder afstandsschoten tegen te houden. Zo stond Jong FC Groningen na 91 minuten voetbal met lege handen in een wedstrijd die gedomineerd werd. Moeite met afwerken 'Deze nederlaag hebben we volledig aan ons zelf te wijten,' sprak trainer Alfons Arts na afloop. 'Het hele seizoen hebben we al enorm veel moeite met het goed uitspelen van man meer situaties en afwerken van kansen in het algemeen. We werken er hard aan op de training.' 'Als het dan keer op keer niet lukt is dat geen toeval meer, het is een gebrek aan kwaliteit.' Jong FC Groningen kan zich op zaterdag 17 februari revancheren voor deze zeperd. Dan komt ASWH uit Hendrik-Ido-Ambacht op bezoek op sportpark Corpus den Hoorn. Lees ook: - Jong FC Groningen komt tegen DVS'33 goed weg met punt

