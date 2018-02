Meneer de Uil, dansende mensen en veel muziek: carnaval in Ter Apel

Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen op een paar plekken in onze provincie: carnaval. Zaterdag stond Ter Apel, alias Kloosterwieke, weer als vanouds op de kop.

Tientallen praalwagens uit Ter Apel en wijde omtrek sierden de straten van het dorp. Honderden, zo niet duizenden mensen kwamen in exotische sferen, ook al was het maar een paar graden boven nul. Maar het mocht de pret niet drukken: de sfeer was om over naar huis te schrijven.

Volgend jaar in Blijham?

Voor CDA-raadslid Wilt Meendering was het de eerste keer dat hij bij het carnaval in Ter Apel was. Tot de jaarwisseling was hij een Bellingwedder, en ging de Vlagtwedder traditie aan hem voorbij. Maar als het aan Meendering ligt gaat de carnavalsstoet volgend jaar noordwaarts. 'Dan kunnen ze prima op maandag een rondje doen in Blijham', grapt hij.