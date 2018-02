'Klanten gedupeerd door bedrijf van oud-schaatser Yuri Solinger'

'Veel klanten ervaren problemen met webshop Athleteshop'. De winkel, opgezet door oud-schaatser Yuri Solinger uit Groningen, zou leveringen van producten soms tot zes keer uitstellen of de verkeerde artikelen bezorgen.

Het BNN-VARA programma Kassa besteedde zaterdagavond aandacht aan de problemen bij de webshop. Het programma liet een aantal klanten aan het woord die problemen ervaren met de webwinkel.

Klachten

'Producten vanuit China komen eerder aan dan bestelde artikelen in de webshop Athleteshop in Groningen', is een van de veelgehoorde klachten, aldus Kassa. Officieel moet een product binnen 30 dagen na aankoop geleverd worden, tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt.

Solinger zegt in het programma: 'Het doet me pijn in mijn hart om dit te horen. (...) Ik kan niet alles garanderen. We leveren spullen op tijd maar er gaan dus dingen slecht. Behoorlijk slecht. Wat ik ga doen is dat we klanten die 3 weken of langer wachten, gaan compenseren. Dat is één ding die we gaan oppakken.'

Het item is hier terug te kijken.